أمينة تُهنئ رنا سماحة والملحن سامر أبو طالب بحفل زفافهم

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة رنا سماحة، أول أمس الخميس بحفل زفافها على الملحن سامر أبو طالب في إحدي الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحرصت المطربة أمينة على تهنئة العروسين بتلك المناسبة السعيدة ، ونشرت صورة لهما من حفل الزفاف عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وكتبت : انتي عندي كويس انتي عندي ايه واللي مخلنيش جيت الشديد القوي ، ربنا يعلم إني كان يبقي نفسي ابقي معاكي لاني بحبك من قلبي ، وعشرة عمر عشر سنين ، يمكن مش بظهر معاكي كتير بس الحب بيني وبينك أخوي ، مبروك يا اجمل عروسة في الدنيا ربنا يباركلكم ويبارك عليكم ويرزقكم الذرية الصالحة ويهدي سرك اللهم آمين يارب العالمين .. بحبك يا رنا وهجيلك لحد البيت.

من ناحية أخرى، طرحت المطربة رنا سماحة مؤخرا أحدث أغانيها التي تحمل اسم "أوبا" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع وسام عبد المنعم وألحان أحمد زعيم وظهرت صورة خطيبها الملحن سامر أبو طالب في بداية الكليب موجها رسالة لها قائلاً: " بقالى فترة عاوز أتكلم معاك في الموضوع بس متردد بس بصراحة بحبك" .

وفي سياق آخر، شاركت رنا سماحة مؤخرًا في مسلسل" جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد، تأﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين.

