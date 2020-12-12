راغدة شلهوب تكشف لـ "دوت الخليج" عن أمر تخشى الفنانات الحديث عنه.. فيديو

حلت الإعلامية الشهيرة راغدة شلهوب، ضيفة في ندوة عقدها موقع "دوت الخليج" الاخباري، وتحدثت عن كواليس عملها كمذيعة والمواقف التي تتعرض لها مع النجوم.

وبسؤالها عن الأمر الذي تخشى الفنانات الحديث عنه، قالت: "أكثر شئ يخشى النجوم الحديث عنه هو الطلاق، هم يفضلون عدم الحديث فيه لأنه يكون للبعض تجربة مريرة فلا يحبون أن يعيدوا الحديث عنه حتى لا يتذكرون تفاصيله الأليمة".