فستان زيتي.. ديانا حداد تتألق بإطلالة أنيقة تبرز جمال أنوثتها

نشرت الفنانة ديانا حداد، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت ديانا حداد بإطلالة أنيقة ولافتة تبرز جمالها مرتدية فستانًا باللون الزيتي اللامع الذي يبرز جمالها، كما اختارت وضع الماكياج بألوان جريئة تتناسب مع ظهورها اللافت، ووضعت أحمر للشفاه باللون الطوبي الناعم الذى يبرز جمالها.

كما اختارت تسريحة جذابة تتناسب مع إطلالتها، ووضعت مجموعة من الإكسسوارات الذهبية اللافتة التي تبرز جمالها.

وتعمل حاليا ديانا حداد على الانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبومها الغنائي الجديد.

كانت الفنانة ديانا حداد، أهدت إلى العشاق بمناسبة "عيد الحب" فيديو كليب جديدا من اللون البدوي اللبناني، يحمل عنوان "ما حد يحس بالعاشق" كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.

وحول سبب اعتناقها للإسلام، قالت ديانا حداد في لقاء سابق، إنها تعمقت في الإسلام بشكل كبير ووجدت من حولها يعلمونها قراءة القرآن والصلاة، خاصة أن وفاة والدتها جاءت بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وتزوجت ديانا حداد من المخرج الإماراتي سهيل العبدول، وهو مسلم، وساعدها في التمسك بالدين الإسلامي، مُصرّحة من قبل: "أنا مؤمنة بأن الدين الإسلامي هو الصحيح مع احترامي لجميع الأديان السماوية".

ديانا حداد هي المولودة الثالثة بين إخوتها "لوليتا، وداني، وفادي، وسمير"، توفيت والدتها منى عام 1999، وتزوجت سهيل عبدول في أواخر عام 1995، وكان عمرها 19 عاما حيث أخرج لها زوجها أول كليب لأغنية ساكن وكان آخرها لأغنية صاحبي من ألبومها أول مرة.

وفي 19 يوليو 1996 أنجبت طفلتها الأولى صوفي، ومن ثم أنجبت أختها ميرا في 26 نوفمبر 2007، وانفصلت عن زوجها سهيل عبدول في 2009.