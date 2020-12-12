الفقيه يحيى الكندي يختتم رحلة حياته بعد عطاء معرفي وفكري متنوع

نزوى ـ الوطن:

رحل الشيخ الفقيه اللغوي العلامة يحيى بن أحمد بن سليمان بن عامر بن خميس بن عامر بن خميس بن سالم بن عبدالله بن محمد الكندي النزوي، رحمه الله، عن الدنيا تاركا إرثا معرفيا وفكريا متنوعا، فهو أحد رجالات العلم المبرزين في عُمان عامة وفي نزوى خاصة وأحد فقهاء عمان البارزين والمشهود لهم بالعلم والفضل.

ولد الشيخ في صفر عام 1349 هـ وقد حكى ذلك بنفسه وأنه أرخه له جده لأمه الشيخ القاضي سعيد بن أحمد الكندي، ونشأ وتربى في محضن صالح وأسرة علمية، فقد كان أبوه الشيخ أحمد بن سليمان الكندي من أكثر الناس إتقانا في حفظه للقرآن الكريم، ويذكر أنه عرض عليه القرآن وسمَّعه له فلم يُخْطِىء حرفا، وقد كان حين تذكر له الكلمة من القرآن ينص على موضعها بدقة متناهية وكان كثير المجالسة لأهل العلم والسفر معهم خاصة عديله الشيخ العلامة سعيد بن ناصر الكندي، وكان يجتهد في التطبيق الفقهي في أعمال تعبده.

طلبه العلم ونشأته العلمية

اتجه الشيخ الكندي لطلب العلم مبكرا وحفظ القرآن صغيرا، وكان يقرأ القرآن على أستاذه ومعلمه الشيخ علي بن حمد السيباني وعلى أمه وأبيه فختم القرآن مبكرا، وحفظه من حلقة التلاوة في المسجد؛ وأما دراسة الفقه فقد لازم أول الأمر الشيخين الجليلين سعود بن سليمان الكندي وسليمان بن سالم الكندي في مسجد العلامة مخلد بن روح الكندي ومسجد الجنائز وكلاهما في محلة المدة وفي مسجد محلة ردة الكنود، ثم انتقل بعد ذلك إلى جامع نزوى حيث المربي العالم الشيخ حامد بن ناصر الشكيلي وغيره من الشيوخ في الجامع، واستمر إلى نهاية سن الثامنة عشرة ليصبح منذ ذلك الحين عالما جليلا. ويمكن تصنيف شيوخه حسب حجم الملازمة والتأثير في شخصيته العلمية على النحو الآتي: وأولهم الشيخ العلامة القاضي سعود بن سليمان الكندي العالم الفقيه المفسر اللغوي الحكيم المحنك؛ ويعتبر أكثر من أثر في تكوينه ولازمه طيلة حياته وكان عونا له وسندا، والشيخ حامد بن ناصر بن وجد الشكيلي الفقيه اللغوي البارع، تولى التدريس في جامع نزوى فترة طويلة، وكان يدرس النحو واللغة والفقه والتوحيد وغير ذلك من الفنون، والعلامة الخطيب القاضي سليمان بن سالم الكندي، عالم جليل؛ تولى التدريس في مسجد العلامة مخلد بن روح الكندي بمحلة المدة بنزوى، يمكننا القول بأنه من العلماء الأفذاذ في عصره، والشيخ النحوي الفقيه حمود بن زاهر بن سليم الكندي، وهو أحد الأعلام الذين تولوا التدريس في جامع نزوى وغيره فقد أرسله الإمام الخليلي ليدرس في بعض البلدان منها نخل وغيرها ثم عينه بعد ذلك في جامع نزوى؛ والعلامة الفقيه الأديب القاضي سعيد بن أحمد الكندي وهو جد الشيخ الوالد لأمه؛ وقد استفاد منه كثيرا، وقد سمعته كثيرا ما يثني على جلالة علمه وقدره وأنه كان يقرأ عليه ويسأله، والشيخ العلامة الجليل زاهر بن عبدالله العثماني: عالم صادع بالحق فذ، زعيم جواد ومحنك، إنه الشيخ العثماني العلم؛ وقد ولد ببهلا ثم انتقل لنزوى وسكن عقر نزوى، يعد أحد المبرزين في أهل الحل والعقد عهد الإمامين الخليلي والهنائي، وممن تربى وتعلم ورقى في العهد الخليلي، والإمام الرضي محمد بن عبد الله الخليلي.

تجربته العملية خلال العهد الخليلي

تبدأ مرحلة العطاء من سن التاسعة عشرة للشيخ الكندي؛ فكان يجتمع في حلقة الجامع عدد كبير من طلبة العلم؛ بل يفد إليها عدد من الشيوخ كبار السن مستفيدين من الدروس التي تلقى بها، كالشيخ ثابت بن سرور الغلابي، والشيخ علي بن ناصر المفرجي، وعلي بن محمد القمشوعي وقد تتلمذ عدد من طلبة العلم آنذاك كانوا منتظمين في جامع بهلا كالشيخ القاضي سعيد بن هاشم الهاشمي ومحمد بن ناصر العلوي وخليفة بن حمران وعلي بن حميد القصابي وغيرهم.

وكان الكندي يدرس فيها في اللغة بعض الكتب كشرح ملحة الإعراب وكتاب بلوغ الأمل في شرح الجمل للشيخ السالمي وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك وقد يتوسع في شيء من حواشي ذلك كحاشية الخضري، وفي الفقه يدرس كتبا كالمدارج والجوهر وجامع أركان الإسلام ومتن النيل وغيرها، وفي العقيدة بعض الكتب كبهجة الأنوار أو بداية الإمداد شرح غاية المراد وغير ذلك من الكتب التي يدرس فيها الطلاب كشرح مسند الإمام الربيع؛ وهذه الكتب وفق شروح الطلاب ورغبتهم في دراستها. لم يقتصر دور الشيخ في بهلا على التدريس في الجامع صباح كل يوم بل جمع معه مهام أخرى؛ فعقب التدريس ينتقل الشيخ معينا لصهره وشيخه الشيخ سعود بن سليمان والي بهلا؛ وتتنوع المهام التي يشارك بها من الفترة قبل الظهر إلى غروب الشمس. استمر هذا الدور الكبير يقوم به الشيخ الكندي بإخلاص وتفان، وكان يعطى من الدولة عطاء بسيطا فيعطى على التدريس عشرة قروش أما باقي المهام وهي كثيرة فلم يتقاض عنها عطاء ماليا لكن ما سهل الأمر عليه هو إقامته في حصن بهلا، ويتدرب الشيخ الكندي خلال تلك الفترة على مهام إدارية وقضائية وسياسية؛ فهو يعين الوالي في عمله وينوب عنه؛ ويرسله في كثير من المهام المتعلقة بجمع الزكاة لبيت المال أو القيام بأحكام أو مصالحات داخل وخارج بهلا وهي كثيرة وترتبط بها وقائع كثيرة يصعب سردها في هذا الموجز؛ يقول الشيخ يحيى إنه مباشرة من أول فترة وجوده ببهلا أخذ يتدرب على مهام الولاية؛ وبعد أقل من ثلاثة أشهر انتدب الشيخ سعود من قبل الإمام لمهمة استمرت شهرين فناب عنه في الولاية وكان سنه حينذاك بين التسعة عشر عاما والعشرين. إن كل ما أردنا التنبيه عليه هنا هو أثر العهد الخليلي في تجربة الشيخ إجمالا لنرى في تفصيل شهادته ورؤيته مزيد بيان بما يجلي بعض الوقائع والأخبار.

وهكذا تجلى مما تقدم أن الشيخ الجليل يحيى بن احمد الكندي ثمرة من ثمار عهد الإمام الخليلي؛ وهو ربيب مدرسته وعصره وقد تنوعت وجوه الاستفادة عنده من العهد الخليلي؛ سواء على مستوى تأثره بالأعلام الذين تربوا في الحضن الخليلي المباشر؛ أو تلقيه العلم مباشرة من الإمام الخليلي نفسه، وقد تمازج التأثير لديه بين التعليم والتربية والتجربة المستفادة من هذا العهد، وزاد التجربة نضجا توليه أعمالا تخدم دولة الإمام الخليلي.

وفي عهد النهضة المباركة لم يتوقف عطاء الفقيه والشيخ الكندي بل استمر ليكون أكثر قربا من تلاميذه والباحثين عن العلوم المعرفية بشتى أنواعها ليودع الحياة في السادس من ديسمبر الجاري، حيث نعاه أهل العلم والفكر في عمان قاطبة.