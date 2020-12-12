الموزع أحمد عادل لـ"دوت الخليج الفني": "رولا سعد حالة فنية شقية" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الموزع الموسيقي أحمد عادل، إن الفنانة رولا سعد، تعد بمثابة طفلته المدللة، لافتًا أن هناك علاقة صداقة قديمه تربط بينها وبين زوجته.

وأكد عادل، في حديث خاص لـ"دوت الخليج الفني"، على أن هناك العديد من الأعمال المشتركة بينهم والمقرر أن تطرح خلال الفترة المقبلة، مشير إلى أن رولا سعد فنانة موهوبة وتمتلك حالة فنية مختلفه عن باقي الفنانين.

كما وجه أحمد عادل، نصيحة لها، وهي أن تحافظ على هواتفها، وعدم إضاعتها مرة آخرى.

ومن جانبها أثنت الفنانة اللبنانية رولا سعد، على الموزع أحمد عادل، مؤكدة على أنها تمتلك عائلة آخرى وهي اسرة الموزع، وأنه صديقها المقرب، وتقوم بأّخذ رأيه في الكثير من الأعمال التي تخوضها، سواء في مصر أو الخارج.