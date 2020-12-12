أحمد فريد يطلق رحلة الروح من قاعة بيكاسو في الزمالك

افتتح الممثل و الفنان التشكيلي د.أحمد فريد معرضه الجديد الذي يحمل عنوان "رحلة الروح" مساء اليوم بقاعة بيكاسو في الزمالك ويستمر حتي الأول من يناير القادم.

وعن عنوان المعرض قال فريد: "تنطلق الروح من مصدرها برحلتها الحياتية الي الكائن الإنساني لتخرجه من صمته المظلم إلي ميلاد نوراني يسري فيه الحياة كما يسري تيار كهرباء يبدد الظلام نور فيشع في أركان المعمورة لإظهار الأشياء ليهدي بها الإنسان ، كذلك الروح تسري في الإنسان بكل ما يحمل من صفات جامعه دون الخلائق بنورانيتها اينما كان وحيث كان فيحيها بها وبها الحياة ، فعندما يرتقي الانسان ويسمو بروحه فتميل الروح لهذا المقام وتشدو وتحلق بصاحبها في نور الفضاء ، فتتوائم مع النفس الملهمه فيصعد بها الي طاقة الابداع".

وفي مجال التمثيل شارك أحمد فريد مؤخرا بدور مميز "شريف " بمسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام والفنانة داليا البحيري والفنانة دلال عبد العزيز وإخراج رامي إمام .

والمعروف أن أحمد فريد ممثل واعلامي وفنان تشكيلي ولد فى الاسكندرية فى بيت فنى أهله للاهتمام بموهبته ثم التحق بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك بجامعة الاسكندرية وتخرج منها عام 2002 وفى 2008 حصل على شهادة الماجستير عن " الرمزية فى الفن " بتقدير امتياز وفى عام 2014 حصل فريد على شهادة الدكتوراه فى فلسفة الفن من جامعة سان فرانسيسكو

تعددت مواهب فريد فى عمر مبكر اهلته للدخول فى انواع الفنون المختلفة كالفن التشكيلى والتمثيل والإذاعة ، وبالرغم كل هذه المواهب المتعددة لكنة فى نفس الوقت عضو هيئة تدريس بجامعة الإسكندرية

فقد قام بعدة انجازات فقد مثل مصر فى سويسرا فى عام 1991 وعام 1994

واقام معارض فني فى دول مختلفة مثل فرنسا ، كاليفورينا و نيويورك ، تونس ، الكويت ، ودبى ، إيطاليا

وفى عام 2014 تم اختياره كسفير للنوايا الحسنة ، و له مقتنيات بوزارة الثقافة ومقتنيات خاصة فى مصر وامريكا و فرنسا والمغرب والكويت وتونس

وعن اعمال فريد الفنية له بصمة خاصة به يؤكد فيها دائما عن الانسانة وعلاقة الانسان بالروح والكون مستخدما رسالته فترى شخوصه لها اعيون تخرج عن المألوف مؤكدة تواصلها بالكون والطاقة التى تشع منها .

وحصل على

•جائزة وشهادة تقدير من جمعية الهلال والصليب الاحمر بمعرض جنيف الدولى بسويسرا

•مقتنيات خاصة فى الولايات المتحدة الامريكية

•مقتنيات خاصة فى فرنسا

•شهادة تقدير من المنظمة الفرنسية للمعرض الدولى للفنون والثقافة ( فنانين عبر الحدود )

•شهادة تقدير من المنظمة الفرنسية للمعرض الدولى للفنون والثقافة

•شهادة تقدير من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

•درع وشهادة تقدير من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

•شهادة تقدير وجواب شكر من رئيس جامعه الاسكندرية

•شهادة تقدير من (Abri le fotre Dame - des - Sans-Paris)

•جائزة TV Award من موقع سيتيزين تى فى Citizen TV.com

•تكريم خاص ودرع تكريم من الجمعية المصرية التونيسية

•جائزه الرسم بصالون الشباب - اتيليه اسكندريه.

•جائزه وشهادة تقدير للرسم - صالون ناجي .

•جائزه وشهاده تقدير - نادي روتاري .

•الجائزه الاولي للرسم - صالون ناجي

•الممثل الأكثر أناقه " مهرجان القاهره للموضه " ٢٠١٧