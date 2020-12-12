الدوري بدأ مولع.. تعليق قوي من نبيل الحلفاوي على الموسم الجديد

وكتب نبيل الحلفاوى: "الدوري بدأ مولع، لو استمر كده؛ هنشوف موسم قوي ممتع. يا ريت ما نفسدوش بتراهات خارج الملعب. ونركز في الكورة. ممكن نشوف دوري متعدد الأقطاب".
وسبق أن أفحم الفنان نبيل الحلفاوي، أحد متابعيه بعد اتهامه للأهلي بتحقيق انتصاراته من خلال مساعدة الحكام، وذلك عبر حسابه على "تويتر".
وقال أحد المتابعين : "طب ما تجيب حكام أجانب لكل ماتشاتك ونشوف النتيجة ايه؟ بس مش من إياهم بتوع حازم الهوارى".
ورد بقوة نبيل الحلفاوى : ماتشاتنا سوا كانت بحكام أجانب إلا فيما ندر، وماتشاتنا في إفريقيا كانت بإيه؟ واخدين حكام معانا في الشنط؟".
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