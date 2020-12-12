أحمد الجندي يبدأ مونتاج فيلم "وقفة رجالة"

بدأ المخرج أحمد الجندى فى مونتاج فيلمه الجديد "وقفة رجالة" وذلك تمهيدًا لعرضه خلال عام 2020.
والفيلم يشارك فى بطولته ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقى، ومحمد سلام، وظهور خاص للفنانة أمينة خليل.
وتدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف جانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.
الفيلم كان يحمل اسم "عواجيز الفرح" قبل أن يتم تغييره إلى وقفة رجالة.
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