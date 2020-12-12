بصحبة فريق واما.. أحمد الشامي يبعث رسالة تفاؤل لمحبيه

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان أحمد الشامي جمهوره ومحبيه بصورة تجمعه بفريق واما ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أحمد الشامي بالصورة برفقة الفنان احمد فهمي ، ومحمد نور ، ونادر حمدي ، وبعث الشامي رسالة تفاؤل لمحبيه وعلق قائلاً:"أحلى حاجة في الدنيا إنك تحقق ولو جزء بسيط من اللي كنت بتحلم بيه وأنت صغير ، ديما كنت بقول لأصحابي في ابتدائي هعمل فرقة واغني لما اكبر ، لسة في حلم شغال عليه واحلام تانية لسة هبدأ فيها.. اوعي تبطل تحلم وتحقق مهما الحلم اتأخر".

يذكر أن أحمد الشامى شارك فى مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

وكانت آخر أعمال الشامي مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" بطولة ياسمين رئيس، وأحمد فهمى، وخالد زكى، وأحمد فؤاد سليم، سمر جابر، ولاء الشريف، رانيا منصور، حنان سليمان، وياسر على ماهر، وأسماء أبوزيد، العمل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من 60 حلقة، وتم عرض حلقاته على شاشة سى بى سى.

