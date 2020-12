دعم مستشفى الوفاء والأمل بحفل غنائي وقدم 3000 أغنية..ذكرى ميلاد الملك "سيناترا"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم الثاني عشر من شهر ديسمبر ذكرى ميلاد من لقب بملك نيويورك، وأطلق عليه "الصوت" أو the voice، لتفرد موهبته، الصوت الخالد في وجدان الملايين من عشاق الموسيقى الغربية، فرانك سيناترا.



رحل عن عالمنا في 14 مايو، 1998، وظلت أعماله الموسيقية وصوته الدافئ، خالدين في وجدان الملايين من عشاقه من مواطني الولايات المتحدة، ومن مختلف الجنسيات حول العالم.



رحل وترك إرث غنائي ضخم، يقدر بما يقرب من 3000 أغنية، كان من أشهرها fly me to the moon وgot you under my skin، وi love you baby.



ومن المعلومات التي يجهلها الكثيرون، أن لسيناترا رصيد ضخم من الجوائز، اذ يعتبر من أكثر المغنيين حصدا لجوائز الأوسكار، بحصده لـ ثلاث جوائز أوسكار خلال مسيرته الفنية الحافلة، حصدها عن عمله كمغني وممثل.



إلى جانب حصده لـ 4 جوائز جولدن جلوب، و11 جائزة من جوائز الجرامي، وكان من اشهر القاب سيناترا، أنه لقب بملك نيويورك، و"فرانكي بوي"، وChairman of the Board، ولقب آخر هو The Voice. الذي استوحي منه مسمى أشهر برامج اكتشاف مواهب الغناء في العالم.



وفي عام 1979، كان لسيناترا زيارة لمصر، وأحيا حفل غنائي عند سفح الاهرامات، بناء على دعوة من السيدة جيهان السادات، جمع من عائداتها نص مليون جنيه قدموا كهبة لدعم مستشفى الوفاء والأمل في ذلك الوقت.