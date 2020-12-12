أوس أوس برفقة أحمد فهيم وعلي ربيع من العرض الخاص لمسرحية "صباحية مباركة"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان أوس أوس جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أوس أوس بالصورة برفقة الفنان أحمد فهيم وعلي ربيع وعلق على الصورة قائلاً:" شرفنا ونورنا امبارح في العرض أخونا الفنان الجميل أحمد فهيم ، يارب تكون اتبسطت بالعرض .. مسرحية صباحية مباركة على مسرح جراند نايل تاور ( جراند حياة سابقاً).

تعرض مسرحية "صباحية مباركة " للنجم علي ربيع أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي.

يذكر أن مسرحية "صباحية مباركة "، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

