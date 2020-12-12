مروة عبدالمنعم: اشتغلت مندوبة مبيعات وفي مكتب سمسار عقارات

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة مروة عبدالمنعم، إنها عندما عرض لها مسلسل "أم كلثوم"، اتصل البعض بوالدها ولم يكن يعلم بدخولها مجال الفن، مضيفة: "أخدني من شعري وجرني وحبسني في البلد، وبعدها هربت منه".

وأضافت عبدالمنعم خلال برنامج "هاي شوجر"، الذي تقدمه الإعلاميتين ياسمين هنداوي وإيمان يسري، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت: "أنا عملت إني انتحرت وأقنعته على إني هاسيب التمثيل بعد ما أخلص 5 مسلسلات لأنى متعاقدة عليهم، ولكن مسلسل الشعراوي اللي خلاه يهدأ شوية، وبعدها اتجوزت وانطلقت".

وأوضحت أنها عملت مندوبة مبيعات ومكتب سمسار عقارات ومشروعات قامت بعملها، مضيفة: "أنا معرفش أكون ساكنة، هاموت ساعتها".

