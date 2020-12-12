مروة عبدالمنعم: الراجل عنده مشاعر وليه حق يعيط

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة مروة عبدالمنعم، إن بعض الأفكار في مصر خطأ ولا تمت إلى الدين بصلة، مثل بكاء الرجل، مؤكدة أن الرجل إنسان ولديه مشاعر.

وأضافت خلال برنامج "هاي شوجر"، الذي تقدمه الإعلاميتين ياسمين هنداوي وإيمان يسري، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أنها لا تفرق بين ابنها وابنتها في المعاملة، مضيفة: "الست مش لازم تكون تحت أمر طوع جوزها ولكن لديها كرامتها".

وتابعت أن احترام للمرأة مثل الأم والزوجة والأخت، لافته إلى تحت من يهتم بيها، معلقة: "مقدرش أعيش مع راجل ميهتمش بيا، ومعنديش فكرة الحياة الشخصية، بحب الألفة"، مستطردة: "أنا بعمل كل حاجة بنفسى، وأم شايلة كل المسؤولية، وبحب تجمع العيلة".