حبيبي يا علولو.. أحمد حلمي يوجه رسالة إلى علي معلول

وجه الفنان أحمد حلمي رسالة لنجم النادي الاهلي علي معلول عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وذلك بعد إشادة التونسي بالنجم، لافتًا إلى أنه لديه القدرة على إضحاكه من بين الفنانين في الوسط الفني.

ونشر احمد حلمي مقطع فيديو من الحلقة وعلق "حبيبي يا علولو.. ربنا يخليك ويارب دايما بتضحك وسعيد، وشكرا للإعلامية الجبارة منى هانم الشاذلي".

وقال "معلول"، خلال برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، للرد على سؤالها «مين نجومك المفضلين؟»: «لا بتفرج على ناس كتير بتفرج على الناس كلها تقريبًا، وأكتر حد بيضحكني أنا أحمد حلمي»، لترد الإعلامية: "أحمد حلمي البديع الفظيع".

يذكر أن أخر ظهور لـ"حلمي" في الأيام الأولى من حفل مهرجان القاهرة السينمائي مع زوجته الفنانة منى زكي وابنته لي لي، وذلك لمساندة «زكي» يوم حصولها على جائزة «فاتن حمامة» للتميز خلال المهرجان.

يذكر أن الأهلي يلتقي مصر المقاصة غدا الأحد المقبل على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.

ويحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة موقفه من اللاعب الجديد الذي سيتم التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قبل إخطار لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بقراره النهائي.

ويفاضل موسيماني بين العديد من السير الذاتية لمهاجمين أجانب تحسبًا لاستمرار فشل التعاقد مع أوجستين سيرينو في ظل رفض صن داونز التخلي عن اللاعب ، كما أنه حال مشاركته مع الفريق الجنوب أفريقي في النسخة الجديدة لدوري الأبطال الأفريقي سيبعده عن الحسابات الحمراء حتى يونيو المقبل.

وبدأت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي في التخطيط لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة من الآن، وهناك جلسات تتم بهدف إنهاء ملف الصفقات مبكرًا خاصة أن هناك اتفاقا بعدم التعاقد إلا مع لاعب واحد أو اثنين على أقصى تقدير مع إعادة قيد محمد محمود ومحمود متولي والذي تم رفع اسمهما من القائمة لعدم اكتمال شفائهما.

وتراهن الإدارة الحمراء علي وعي مسئولي الجبلاية في إمكانية فتح القيد قبل نهاية شهر يناير المقبل حتي يتمكن الفريق الأحمر من تسجيل الصفقة الجديدة التي سيتم التعاقد معها بهدف تجهيزها للمشاركة في مونديال العالم فبراير المقبل، وبعيدا عن ملف صفقات الشتاء والاستعداد للمونديال، وكأس السوبر الأفريقي الذي سيواجه فيه أبناء الرداء الأحمر نهضة بركان المغربي بعد ان نجح الفريقان في حصد لقبي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية علي حساب الزمالك وبيراميدز بالترتيب.