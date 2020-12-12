بتاع ستات.. محمود حميدة يرد بقوة على متابع

نشر الفنان محمود حميدة مقطع فيديو لمتابع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث يوجه له تساؤلا وقال : "ليه دايمًا واخدين عنك فكرة أنك بتاع ستات ومن الواضح أن عكس شخصيتك".

ورد محمود حميدة بقوة : "مش فاهم إللي بيسأل السؤال ده ذكر ولا أنثى؟ ولو أنا بتاع ستات هو بتاع إيه؟ مش فاهم السؤال إلا أذا كنت عايز تعمل فضايح أو حاجات زي كده؟ معرفش، ربنا يسترها علينا جميعا".

وكان احتفل الفنان محمود حميدة بعيد ميلاده يوم الاثنين 7 ديسمبر الحالى الذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية على مدار مشواره الفني.

احترف الفنان محمود حميدة، التمثيل منذ الصغر وكان عضوا في فرق التمثيل بالمدرسة بجميع مراحل التعليم.

في عام 1970 التحق بكلية الهندسة واستمر بها 7 سنوات وفشل في دراسة الهندسة ثم غير مساره التعليمي ليلتحق بكلية التجارة، وحرص أيضًا أن يكون عضوًا بفريق التمثيل بالكلية إلى أن أتم دراسته الجامعية.

بعد تخرجه في الجامعة عام 1981 التحق بإحدى الشركات العالمية بإدارة المبيعات وفي نفس الوقت مارس أيضا التمثيل والرقص من خلال فرق الهواة.

في عام 1986 أسند المخرج التليفزيوني أحمد خضر إليه دور البطولة في مسلسل تليفزيوني ولاقى أداءه اهتمام العاملين والمهتمين بصناعة السينما في مصر، ثم انطلق للعمل كممثل سينمائي في أدوار مختلفة في عديد من الأعمال الفنية السينمائية.

في عام 1996 قام بتأسيس شركة البطريق للإنتاج الفني والخدمات السينمائية التي قدمت العديد من الأعمال الفنية سواء من إنتاجها الخاص، أو القيام بأعمال المنتج المنفذ لجهات فنية أخرى.

ويعتبر فيلم جنة الشياطين الذي قامت الشركة بإنتاجه من أهم الأعمال السينمائية التي أنتجت في مصر واعتبره النقاد واحدًا من أهم مائة فيلم منذ قيام صناعة السينما في مصر حتى يومنا هذا، وقد نال العديد من الجوائز في مختلف المهرجانات التي شارك فيها.