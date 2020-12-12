إطلالة عصرية ومكياج جذاب ..مايا دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت مايا بفستان انيق وجذاب باللون الاسود تميز بقصة بسيطة وعصرية .

و من الناحية الجمالية أعتمدت مايا مايا دياب في الماكياج على الالوان الذهبية اللامعة للعيون، ووضعت ايلاينر باللون الأسود لتحديد عيونها، كما اختارت احمر للشفاه باللون البيج اللامع.

يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدى

شارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي الميرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض