شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وظهرت مايا بفستان انيق وجذاب باللون الاسود تميز بقصة بسيطة وعصرية .
و من الناحية الجمالية أعتمدت مايا مايا دياب في الماكياج على الالوان الذهبية اللامعة للعيون، ووضعت ايلاينر باللون الأسود لتحديد عيونها، كما اختارت احمر للشفاه باللون البيج اللامع.
يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدى
شارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي الميرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلالة عصرية ومكياج جذاب ..مايا دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.