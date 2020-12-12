بالأسود الأنيق.. شاهد أحمد فهمي في أحدث ظهور على انستجرام

شارك الفنان أحمد فهمي، صورة جديدة له، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر فهمى ، مرتديا بدلة سوداء ، تميزت بقصة شبابية وعصرية, واعتمد نظارة شمسية لطلَّته، وساعة كلاسيك باللون الذهبي اللامع.

من جهة أخرى، يستعد أحمد فهمى لتصوير فيلمه الجديد "حلم سوسن" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة حيث تم الاستقرار بشكل نهائى على فريق العمل والمخرج.

ويشارك فى بطولة الفيلم مع أحمد فهمى كل من روبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد وتأليف إيهاب بليبل وأحمد فهمى وأحمد الجندى الذى يقوم بإخراج الفيلم.

والفيلم تدور أحداثه بشكل كوميدى حول حول عدد من المواقف التى يتعرض لها فى إطار فانتازى.