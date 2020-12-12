تريند الفن .. فستان رانيا يوسف المثير.. قاضية طارق الشيخ.. معاكسة حسين فهمي

تصدرت أسماء مجموعة من نجوم الفن مؤشرات البحث جوجل في مصر وعدد من الدول العربية خلال الساعات الماضية، لأسباب متباينة.. من أبرزهم..

حسين فهمي



بظله الخفيف وطلته الساحرة حلً الفنان الكبير حسين فهمي، مساء أمس الجمعة، ضيفا على برنامج «لايڤ من الدوبلكس» الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، في لقاء مميز خاص، كشف من خلاله عن الوجه الأخر لـ أخر بشوات السينما، فتحدث بعباراته المعتادة المثيرة للجدل عن السيدات في حياته.

وكشف "الدنجوان"، أيضا لأول مرة أسرار وكواليس عن حياته العائلية والأسرية الخاصة، وكيف يتكيف وسيم السينما مع لقب "الجد" خلال الأوقات التي يقضيها مع الأحفاد والعائلة.. وخلال هذا التقرير نستعرض أبرز تصريحاته:

للمزيد اضغط هنا...................رانيا يوسف

تصدرت الفنانة رانيا يوسف، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد حضورها ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكشفت الفنانة رانيا يوسف، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن مصمم الأزياء الذي صنع لها فستانها المثير للجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42. للمزيد اضغط هنا

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إحتفلت الفنانة ميار الغيطي، بحفل زفافها على على شريف العلمى بأحد الفنادق الكبرى مساء أمس الجمعة وسط حضور عائلتها وعدد من أصدقائها.



قدمت الإعلامية لميس سلامة ، فقرة السوشيال ميديا ، اليوم ، السبت ، خلال برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "دوت الخليج" ، والتي تستعرض من خلالها ، أبرز ما تناوله ، رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الأيام الماضية .

واستعرضت الإعلامية لميس سلامة ، صورة الفنان "محمد هنيدي" ، بجوار النجم كريستيانو رونالدو ، والذي صممها بطريقة كوميدية ، من خلال "الفوتوشوب" ، بعد فوز اليوفينتوس الإيطالي ، ضمن دوري أبطال أوروبا . للمزيد اضغط هنا

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قال المطرب الشعبي طارق الشيخ، إنه يعشق محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رغم أنه يشجع نادي الزمالك.

وأكد طارق الشيخ في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "لو شفت الخطيب هتصور معاه رغم زملكاويتي"، وتابع: "يجب أن نقضي على التعصب نهائيًا ولم أقصد مضايقة أي مشجع". للمزيد اضغط هنا

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تصدرت الفنانة نسرين طافش، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تشكيكها في لقاح فيروس كورونا المستجد.

وكتبت نسرين طافش، عدة تغريدات عبر تويتر، تحدثت فيها عن اللقاح المستجد، فكتبت في التغريدة الأولى: «أنا أومن بالعلم المبني على الأبحاث .. طالما لا يوجد دليل موثوق و بينة موثوقة شفناها و بما انو اي لقاح يحتاج سنوات و ليس اشهر للتاكد من أنه آمن .. فالموضوع غير مضمون النتائج ويحتمل التريث و التفكير على الأقل .. ان لم نقل الرفض التام». للمزيد اضغط هنا

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صورا من كتب كتابها على رجل الأعمال سالم هيكل وقامت بنشر صورتهما عبر الأستوري الخاص بحسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بشري بإطلالة خلابة وجذابة للغاية، وهو ما أبرز من رقة وجمالها.

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