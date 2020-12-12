تريند الفن .. فستان رانيا يوسف المثير.. قاضية طارق الشيخ.. معاكسة حسين فهمي

حسين فهمي
بظله الخفيف وطلته الساحرة حلً الفنان الكبير حسين فهمي، مساء أمس الجمعة، ضيفا على برنامج «لايڤ من الدوبلكس» الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، في لقاء مميز خاص، كشف من خلاله عن الوجه الأخر لـ أخر بشوات السينما، فتحدث بعباراته المعتادة المثيرة للجدل عن السيدات في حياته.
وكشف "الدنجوان"، أيضا لأول مرة أسرار وكواليس عن حياته العائلية والأسرية الخاصة، وكيف يتكيف وسيم السينما مع لقب "الجد" خلال الأوقات التي يقضيها مع الأحفاد والعائلة.. وخلال هذا التقرير نستعرض أبرز تصريحاته:للمزيد اضغط هنا
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رانيا يوسف
تصدرت الفنانة رانيا يوسف، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد حضورها ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
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إحتفلت الفنانة ميار الغيطي، بحفل زفافها على على شريف العلمى بأحد الفنادق الكبرى مساء أمس الجمعة وسط حضور عائلتها وعدد من أصدقائها.
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محمد هنيدي
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قال المطرب الشعبي طارق الشيخ، إنه يعشق محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رغم أنه يشجع نادي الزمالك.
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تصدرت الفنانة نسرين طافش، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تشكيكها في لقاح فيروس كورونا المستجد.
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شاركت المطربة بشرى صورا من كتب كتابها على رجل الأعمال سالم هيكل وقامت بنشر صورتهما عبر الأستوري الخاص بحسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بشري بإطلالة خلابة وجذابة للغاية، وهو ما أبرز من رقة وجمالها.
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