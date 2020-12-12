أحمد كرارة يروج لمسلسل "جمال الحريم"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان أحمد كرارة لمسلسله الجديد بعنوان "جمال الحريم" ، والذي سيتم عرضه غداً الأحد على الشاشات التليفزيونية.

ونشر أحمد صورة له من كواليس المسلسل ، موضحاً أنه يقدم خلال الأحداث شخصية جديدة عليه، ومختلفة تمامًا عما قدمه في أعماله السابقة، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب جمهوره ، وعلق قائلاً:" إن شاء الله بشارك في مسلسل جمال الحريم بدور جديد عليا .. بإذن الله يبدأ غداً الأحد الساعة 9 بتوقيت القاهرة على mbc4.

مسلسل"جمال الحريم"مأخوذ عن قصص حقيقية لحكايات الدجل والشعوذة، وهو من إخراج منال الصيفي، ومن تأليف سوسن عامر،وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

والمسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو بطولة خالد سليم، نوراللبنانية، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، علاء عرفة، رنا رئيس، هدى الأتربي.

وفي سياق آخر، يواصل أحمد كرارة تصوير مسلسله الجديد "في يوم وليلة"، وهو بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، داليا مصطفى، ومجموعة مميزة من النجوم ، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل.