بصورة رومانسية.. ياسمين عبدالعزيز تُهنئ أحمد العوضي بعيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاده الذى حل أمس الثاني عشر من شهر ديسمبر.

وحرصت ياسمين عبدالعزيز على تهنئته بتلك المناسبة ، ونشرت ياسمين صورة رومانسية تجمعهما ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وعلقت قائلهً:" عيد ميلاد سعيد يا حبيبي".

ولاقت الصورة إعجاب الكثير من محبيه ، وعلقت هاجر الشرنوبي على الصورة قائله:" كل سنة وانت طيب يا عوضي ، كل سنة وأنتم مع بعض وربنا يحفظكم من أي حاجة وحشة ويخليكم لبعض".

والجدير ذكره أن الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز يستعدان لعمل فني جديد يجمعهم معا لأول مرة ويحمل اسم "اللي ملوش كبير".

"اللي ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري ومن المقرر بدء التصوير به في نصف شهر ديسمبر المقبل.