نجم ستار أكاديمي يقدم "تريند العاصمة" أسبوعيًا

يقدم نجم ستار اكاديمى محمد سراج فى برنامجه الجديد "تريند العاصمة" الحلقة الاسبوعية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وتتضمن الحلقة كل ما هو جديد وتريند والمتداول على صفحات التواصل الاجتماعي التي ظهرت خلال الأسبوع.

وخلال الحلقة من البرنامج يركز سراج في البداية على التريند الرياضي "القاضية ممكن" والذي ظهر في الوسط الرياضي بعد فوز النادي الأهلي ببطولة أفريقيا وكأس مصر.

ويناقش التريند الفني من خلال مهرجان القاهرة، مرورًا بالتريند السياسي وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، وينهي حلقته من خلال فقرة الأبراج وهي الفقرة الثابتة في كل حلقة.

تريند العاصمة برنامج ساخر يقدمه نجم ستار أكاديمي محمد سراج على صفحة "أخبار العاصمة" على فيسبوك ويناقش فيه الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل كوميدي وساخر ويسلط الضوء على كل ما هو جديد على الساحات الفنية والرياضية والسياسية، وينشر الحلقة كل يوم جمعة على الصفحة.