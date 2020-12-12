أحدث ظهور لابنة نيللى كريم .. شاهد

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لابنتها سيليا وذلك فى احدث ظهور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى.

واكتفت نيللى كريم بالتعليق على الصورة قائلة : "برنسيستي".

وكان اخر اعمال نيللي كريم، في رمضان الماضي، مسلسل "بـ 100 وش"، وهو من بطولة آسر ياسين، مصطفى درويش، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج جمال العدل.

وكانت نشرت الفنانة نيللى كريم عدة صور لها من مهرجان القاهرة السينمائى وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " .

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالآتى : كل الناس تكبر اله انتي - مشاء الله - منورة - امرأة جميلة ورائعة - زى القمر