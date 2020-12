إطلالة برنسيسات.. ليلى وملك أحمد زاهر تخطفان الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

شاركت الفنانة ليلي أحمد زاهر إطلالتها من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي بصحبة شقيقتها الفنانة ملك أحمد زاهر من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقا الأختان بإطلالة برنسيسات على السجادة الحمراء حيث ارتدت ليلي فستانًا أسود لامعًا بقصة مميزة واعتمدت شعرها مرفوعًا مما أبرز ملامحها الرقيقة, وتميزت ملك زاهر بفستان باللون الأزرق بقصة الأميرات .

وكتبت ليلي من خلال صورتهما معلقة : "We do life together"

وتصدّرت ليلى وملك أحمد زاهر تريند رقم 1 على يوتيوب، بفيديو راقص على الريد كاربت بشكل عفوي في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42.

وعلى مدار 9 أيام خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، تألقت النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجرأة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي خطفت الأضواء، خلال مشاركتهن فى المهرجان.

وشهدت الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، عرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز فنانة ليلي أحمد زاهر صورة جديدة بصحبة شقيقتها لإطلالاتهما من مهرجان القاهرة .