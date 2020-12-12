رولا سعد لـ"دوت الخليج الفني" "بحب الراجل الحنين"

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة اللبنانية رولا سعد، إن المرأة والراجل لابد أن يكون بينهم لغه تفاهم، ومشاركه في امور الحياة، لافته أننا في علم وثقافه وتطور، في الأفكار وتيسير أمور الحياة.

وأكدت سعد، في تصريح خاص لــ"دوت الخليج الفني"، على أن ما يجذبها للرجل هو حنيته، وكرمه صدقه مع حبيبته، وعدم التعامل مع المرأة على أنها بلا رأي، فإذا صدر منه خطأ يعترف بيه ويتقبل الرأي الآخر.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رولا سعد، هو فيديو كليباتها الغنائية، والذي يحمل اسم «لاغيني تلاقيني» بعد تخطيه حاجز المليون في أقل من أسبوع على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أسامة مصطفى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد مجدي، وتم تصوير الأغنية بين سوريا وأماكن أخرى ومن إخراج زياد خوري.

وتألقت سعد خلال الكليب بإطلالة مختلفة، حيث ظهرت كملكة بالعصور القديمة، وقدمت رقصات استعراضية مبهرة بصحبة مجموعة من الراقصات المحترفات.