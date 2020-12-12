الدوبلكس والسيرة.. حسين فهمي وسمير غانم يتصدران التريند

تصدَّر مساء أمس كل من حسين فهمي في برنامج "الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا، وسمير غانم في برنامج "السيرة" مع وفاء الكيلاني، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاتهم.

ونرصد لكم فى التقرير التالى أبرز التصريحات ..

الفنان حسين فهمى

تصدَّر الفنان حسين فهمي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهوره مع أبلة فاهيتا مساء أمس الجمعة، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

"متزوج ويعول"

اسمه الحقيقي مركب وهو محمد حسين، ولقبه الذي اكتسبه عن أصحابه "بيبسي".. هذا ما استهل به لقاءه مع الدمية الشهيرة الكوميدية.. فقال مازحًا: "نص أصحابي ينادوني باسم بيبسي.. وأنا تاريخ ميلاده مازحًا هو 22 مارس 2020، ومتزوج ويعول ولديه 3 أولاد هم محمود ونائلة ومنة الله، معقبا: "كلهم حلوين عشان أمهاتهم حلوين".

وأكد أنه لا يحب أن يشاهد أفلامه لأنه يقوم بانتقاد نفسه كثيرا، وعن الفنانة نادية الجندى قال: "شاركت معها فى أكثر من فيلم وهى فنانة مجتهدة وملتزمة ولها جمهور عريق".

وخلال فقرة سؤال وعقاب بالبرنامج أكد الفنان حسين فهمى أنه ليس من هواة سرقة الأشياء من الفنادق، وقرّر أن ينفذ العقاب على أن يقول أحب زوجاته إليه وقام بأكل "كبدة نية"، كما وضع ما نيكير فى يده كعقاب بدلا من أن يقول (من هي الفنانة الموجودة في الجيل الحالي وكان يتمنى وجودها في السبعينيات)، واعترف خلال الفقرة أنه كان يحب الفنانة نجلاء فتحى لكن "مكنش ينفع"، كما قام بتقليد ضحكة الفنانة نبيلة عبيد كعقاب بدلا من أن يقول من هى الفنانة التى لم توفق فى عمليات التجميل.

"عمري ما بوست ست أطول مني

قال فهمي إن تاريخ ميلاده مازحًا هو 22 مارس 2020، ومتزوج ويعول ولديه 3 أولاد هم محمود ونائلة ومنة الله، مُعقبًا: "كلهم حلوين عشان أمهاتهم حلوين".

وأكمل: "بابا درس علوم سياسية في باريس، وأمي درست في السيربون.. والدتي كانت سيدة مجتمع".

وعن حياته، كشف حسين فهمي تفاصيل جديدة، قائلا:" بعمل ريجيم طول الوقت ولو زعلان من حد بمجرد إنه يبوسني أصالحه على طول، وعمري ما بوست ست أطول مني".

"تعرّضت للتحرش على يد مجموعة سيدات"

كشف فهمي عن أغرب موقف تعرض له، مؤكدا أنه كان في الإسانسير وتعرض للتحرش على يد مجموعة من السيدات وانتهي الموقف بتدخل الأمن.

"مبحبش حد يقولي ياجدو"

أضاف الفنان أنه لا يعترف بكلمة أحفاد فهم أولاد أولاده وليسوا أحفاده كما لا يحب أن يناديه أحد بـ "جدى" فهم ينادونه بحسين، وأوضح خلال اللقاء أن مصطفى فهمى أخيه يصغره فى السن بسبع سنوات .

تحية كاريوكا علمتني الرقص

أشار إلى أن تحية كاريوكا هي من علمته الرقص، حيث قال: "علمتني إزاي أرقص رجالي وكان المفترض أن أرقص فى أحد مشاهدها حينها سألت الفنان رشدى أباظة فقال لي إن تحية هى أنسب من يعلمني، وبالفعل ذهبت إليها وبدأت أتعلمه خطوة خطوة".

الفنان سمير غانم

تصدر الفنان سمير غانم، مؤشرات البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهوره مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج "السيرة" المذاع عبر قناة "دي إم سي".

وقال غانم خلال حواره، إن والدته من مصر وأساسها من شبرا، ووالده من الصعيد، مُضيفًا أنه عاش فترة في مدينة بنى سويف.

وأشار إلى أن والده كان ضابطاً في بني سويف، إذ كان يتولى رئاسة مكتب شئون العربان، المسئول عن حل الخلافات بين القبائل.

وأوضح أنه بدأ مراهقته منذ عمر 15 سنة، وحبه الأول كانت بنت الجيران، ولكنها كانت تتجاهله دائمًا، وأكد أنه خجول جدًا والوحيدة التى وقف أمامها وعاكسها الفنانة مديحة كامل، قائلا: "إنتى زى القمر"، وردت: "ميرسى الله يخليك"، مشيرا إلى أنه اكتشف موهبتها أيام الجامعة، وعرّفها بالأستاذ محمد سالم.