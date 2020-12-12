حميد الشاعرى يطرح أغنية اللى يزعلها

طرح الفنان حميد الشاعري أغنية "اللى يزعلها"ضمن البومه الجديد وذلك عبر موقع "يوتيوب".

أغنية "اللي يزعلها" هى الأغنية الثامنة من ألبومه الجديد "أنا بابا"، المقرر طرحه كاملا خلال الفترة المقبلة، ومن بين هذه الاغانى "أنا بابا"، "عيلتى"، "ده اللى عليه الطلب"، "العين عليها تروح"، "هلهلى"، "وأنت فى حضنى أنا" و"يادنيا دوراه".

ويضم الألبوم الجديد أغنية مع مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، الأغنية بعنوان "زحمة الأيام"، كلمات الراحل سامح العجمي، ألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعري، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب.

جدير بالذكر أن ألبوم حميد الشاعرى الجديد يضم 10 أغاني، تعاون فيهما عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم بينهم تامر حسين وعنتر هلال ومحمد البوغه وعزيز الشافعى ومحمد رحيم وطارق عبد الجابر وتوما وغيرهم من الأسماء.