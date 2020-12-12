أول تعليق من يسرا اللوزي على صورها المثيرة للجدل خلال حملها

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت الفنانة يسرا اللوزي، على جلسة تصويرها بمجلة "فوج أرابيا" وظهرت فيها حامل وأثارت الجدل عل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "نزلت صور حلوة وقلت صباح الخير وبرضوا اتشتمت، والناس بتهاجم وتشتم وتعودنا على هجوم السوشيال ميديا وتعودنا على التعليقات السخيفة وتعودنا برضو منردش عليها، ولو هقعد أرد على اى حاجة عمرى ما هلحق اعيش حياتى".

وطالبت الفنانة يسرا اللوزي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة القاهرة والناس، منتقديها بقراءة المقال على مجلة فوج وتفهم طبيعة الموضوع، قائلة: "أنا عمله الصور كنوع من أنواع التوثيق وحسيت انى عايزة يبقى عندي صور فنية زى اللوح بتاعت زمان".

واستكملت: "الموضوع كان فنى اكتر من اى حاجة والسوشيال ميديا بقت كلها كذب فى كذب والناس كلها بتضحك على بعض، والواقع مش كده وكلنا بشر وفينا عيوب وكل الناس بتضحك على كل الناس والسوشيال ميديا مهمة ولكن أنا عندى معتقدات معينة ومش هتغير".