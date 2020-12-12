سارة درزاوي تهنئ محمد توب بمناسبة عيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة سارة درزاوي على تهنئة صديقها الفنان محمد توب بعيد ميلاده.

ونشرت سارة صورة جمعتهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجهت سارة له رسالة خاصة وكتبت : كل سنة وأنت طيب يا توب يا عريس ، ويارب تبقي سنة حلوة مليانة خير وفرحة ونجاح يارب.

ورد محمد توب على تلك التهنئة معلقاً :" وانتي طيبة يا حلوة".

وفي سياق منفصل يعد أحدث أعمال سارة مسلسل "ونسني"، وهو مسلسل كوميدي وتدور فكرته حول قيام مجموعة من الشباب بعمل مشروع لهم وهو عبارة عن تطبيق اسمه ونسني للترفيه ومعالحة مشكلة الشعور بالوحدة، وفي كل حلقة تتحول مهمة من مهام الترفيه عن العملاء إلي مغامرة ، وقد تحدث مشكلة غير متوقعة .

"ونسني"، بطولة محمود الليثي، بسنت شوقي، حازم إيهاب، سارة درزاوي، هنا غنيم، أحمد التهامي وآخرين، تأليف تامر فرج، وإخراج رامي رزق الله.