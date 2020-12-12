في ظروف غامضة.. اختفاء الفنانة رولا محمود عقب إصابتها بكوروناوتوقعات بوفاتها

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة رولا محمود المقيمة في بريطانيا عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد ومنذ ذلك الحين وظهر تغيبها نهائيا من جميع المستشفيات ولم يعرف أحد عنها شئ من أصدقائها.

وكانت آخر ظهور لرولا محمود عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائله:: "لست بخير على الإطلاق، الأعراض الخفيفة التي عانيت منها خلال الأيام الماضية، تزداد سوءا في الوقت الحالي، هل يعرف أي شخص ما هو المستشفى الذي يجب أن اختبر فيه فيروس كورونا".

وقال الفنان عمر غريب في محاولة منه للوصول إليها:"حاولت الاتصال برولا أكثر من مرة عقب إعلانها إصابتها، وظل هاتفها يرن لفترة، كما أن تطبيق الواتساب كان يستقبل الرسائل، ولكن بعد فترة توقفت الحياة فيهما، ولكن توقعي بما أني أعيش في انجلترا وأعلم ما حدث في تلك الفترة، هو أن رولا، قد توفيت خلال فترة موجة كورونا، والتي كان يجري فيها دفن الحالات المجهولة سريعا في مقابر خاصة".