رغم هزيمة ذئاب الجبل.. نبيل الحلفاوي يشيد بدفاع المقاولون العرب

علَّق الفنان نبيل الحلفاوي، على مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في الجولة الأولى من الدوري العام المصري، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.

ورغم هزيمة ذئاب الجبل، إلا أن نبيل الحلفاوي، أشاد بدفاعهم، معلقًا عبر تغريدة له على تويتر: «دفاع المقاولين ما بيشتتش مهما كانت صعوبة اللحظة. ما شاء الله على الثقة وهدوء الأعصاب .. فكروني بعماد النحاس لاعبا».