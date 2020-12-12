رغم هزيمة ذئاب الجبل.. نبيل الحلفاوي يشيد بدفاع المقاولون العرب

علَّق الفنان نبيل الحلفاوي، على مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في الجولة الأولى من الدوري العام المصري، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.
ورغم هزيمة ذئاب الجبل، إلا أن نبيل الحلفاوي، أشاد بدفاعهم، معلقًا عبر تغريدة له على تويتر: «دفاع المقاولين ما بيشتتش مهما كانت صعوبة اللحظة. ما شاء الله على الثقة وهدوء الأعصاب .. فكروني بعماد النحاس لاعبا».
وحقق فريق الزمالك الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد الكلية الحربية في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري ويحصد أول ثلاث نقاط فى مشواره.
جاء هدف اللقاء الأول، عبر النيران الصديقة، عن طريق المدافع خالد الحسيني، بينما أضاف مصطفى محمد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.
بدأ اللقاء بضغط للذئاب وسدد سيف الجزيرى كرة قوية تصطدم بأقدام مدافعى الزمالك ويمسكها محمد ابوجبل حارس الزمالك وترتد الكرة الى مصطفى محمد يراوغ من الناحية اليسرى فى الدقيقة الاولى ويسددها تصطدم فى دفاعات المقاولون العرب وتتحول الى ضربة ركنية.
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