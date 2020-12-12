إلهام شاهين لـ دوت الخليج: سعيدة بجائزة مهرجان القاهرة السينمائي عن فيلم حظر تجول

اعربت الفنانة الهام شاهين عن سعادتها بحصولها على جائزة افضل ممثلة عن فيلمها الجديد "حظر تجول" فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والذى انتهى منذ يومين.

وقالت الهام فى تصريح لـ "دوت الخليج" : سعيد ة بالجائزة، والتى تمنحنى طاقة مختلفة، وتزيد من اصرارى على تقديم الافضل دائما، خاصة وان خطواتى محسوبة، بعد ان قدمت 100 فيلم خلال مشوارى الفنى.

وأكدت الفنانة إلهام شاهين أنها قدمت عددا كبيرا من الأعمال، واستحقت التكريم بعد تاريخ حافل من الأفلام التي ناقشت مختلف القضايا التي تهم المجتمع المصري.

وسبق أن أشارت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، الذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، إلى أنها كانت فقدت الثقة في الأعمال السينمائية الحالية، ولم تجد عملا يستحق المشاركة فيه، لدرجة أنها كانت تنوى الاعتزال لكثرة رفضها الأعمال التي تقدم إليها، لكن بعدما قرأت سيناريو فيلم "حظر تجول"؛ وجدت أنها فكرة مهمة، وهذا الأمر شجعها كثيرا على تقديم أعمال فنية تناقش عددا من القضايا المهمة.

وأوضحت، أن أمير رمسيس هو صاحب فكرة العمل الرائعة، وكانت تريد إنتاج هذا العمل لكن تعثر الأمر، مشيرة إلى أنها تهدى الجائزة التي حصلت عليها بمهرجان القاهرة السينمائي لجميع صناع هذا العمل الرائع، وأنها قصدت أن تظهر الشخصية بسن أكبر، مؤكدة أنها لا تخجل مطلقا من تقديم شخصيات كبيرة في السن لأن هذا الأمر هو تحد كبير.

وكشفت الفنانة إلهام شاهين عن حالة الفرحة بين الوسط الفني وداخل أروقة مهرجان القاهرة السينمائي للحظة تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، لافتة إلى أن تكريمه كان مظاهرة حب لم تشهدها من قبل.

وأضافت "شاهين" في تصريحات تلفزيونية سابقة، أنها قدمت مع الكاتب الكبير وحيد حامد أهم 3 أفلام في مسيرتها الفنية، أولها البريء الذي تنبأ باستباقه للأحداث، والفيلم الثاني هو الهلفوت مع الفنان الكبير عادل إمام وسمير سيف الذي كان أهم نقلة في حياتها الفنية وحصلت فيه على أول جائزة لأفضل ممثلة.

وأشارت إلى أن الفيلم الثالث الذي شاركت فيه مع الكاتب الكبير وحيد حامد، كان فيلم سوق المتعة، الذي يعد أحد أهم الأفلام الفلسفية في تاريخ السينما المصرية.

وأوضحت أن وحيد حامد له أثر كبير في السينما المصرية، فهو الوحيد الذي يمتلك القدرة على تحقيق معادلة أن يكون الفيلم جماهيري ويصل لقاعدة واسعة من المشاهدين، ولديه القدرة على حصد الجوائز.