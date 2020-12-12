عمرو دياب ينشر صور حفله الأخير بـ قصر عابدين.. صور

حرص الفنان الكبير عمرو دياب، على نشر مجموعة من صور حفله الأخير، الذي أقيم مساء أمس الجمعة، بقصر عابدين وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلاً خاصاً بقصر عابدين مساء أمس الجمعة وذلك بحضور نخبة من رجال الأعمال والإعلام ونجوم المجتمع.

ولأول مرة غنى الهضبة مقطعاً من أغنية "محسود" التي سيطرحها قريباً وهي من كلمات المستشار تركي آل الشيخ وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي.

وحرص عدد كبير من نجوم المجتمع ورجال الأعمال على حضور الحفل الذى تألق فيه الهضبة عمرو دياب بقصر عابدين.

وكان من بين الحضور في الحفل الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمنتج جمال العدل وحرمه والفنان آسر ياسين وحرمه وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لكرة القدم وحرمه دينا الجناينى والفنان أحمد فهمي، والكاتب الصحفى خالد صلاح وحرمه الإعلامية شيريهان أبو الحسن و الكاتب الصحفى عماد الدين حسين وحرمه والإعلامى أسامة كمال، والنائب أيمن أبو العلا وحرمه الإعلامية أسماء مصطفى.

وتصدّر الهضبة عمرو دياب توب انغامي الأسبوعي بأغنية الجو جميل والتي حافظت على المركز الأول منذ صدورها يوم 29 نوفمبر وجاءت نتيجة سباق التوب الأسبوعي كالتالي:

