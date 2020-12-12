تريند الفن | حسين فهمى وسمير غانم يتصدران التريند وتعرف على موعد عرض مسلسل "جمال الحريم"

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:

الدوبلكس والسيرة.. حسين فهمي وسمير غانم يتصدران التريند

تصدَّر مساء أمس كل من حسين فهمي في برنامج "الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا، وسمير غانم في برنامج "السيرة" مع وفاء الكيلاني، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاتهم.

ونرصد لكم فى التقرير التالى أبرز التصريحات ..

الفنان حسين فهمى

تصدَّر الفنان حسين فهمي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهوره مع أبلة فاهيتا مساء أمس الجمعة، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

"متزوج ويعول"

اسمه الحقيقي مركب وهو محمد حسين، ولقبه الذي اكتسبه عن أصحابه "بيبسي".. هذا ما استهل به لقاءه مع الدمية الشهيرة الكوميدية.. فقال مازحًا: "نص أصحابي ينادوني باسم بيبسي.. وأنا تاريخ ميلاده مازحًا هو 22 مارس 2020، ومتزوج ويعول ولديه 3 أولاد هم محمود ونائلة ومنة الله، معقبا: "كلهم حلوين عشان أمهاتهم حلوين".

وأكد أنه لا يحب أن يشاهد أفلامه لأنه يقوم بانتقاد نفسه كثيرا، وعن الفنانة نادية الجندى قال: "شاركت معها فى أكثر من فيلم وهى فنانة مجتهدة وملتزمة ولها جمهور عريق".

وخلال فقرة سؤال وعقاب بالبرنامج أكد الفنان حسين فهمى أنه ليس من هواة سرقة الأشياء من الفنادق، وقرّر أن ينفذ العقاب على أن يقول أحب زوجاته إليه وقام بأكل "كبدة نية"، كما وضع ما نيكير فى يده كعقاب بدلا من أن يقول (من هي الفنانة الموجودة في الجيل الحالي وكان يتمنى وجودها في السبعينيات)، واعترف خلال الفقرة أنه كان يحب الفنانة نجلاء فتحى لكن "مكنش ينفع"، كما قام بتقليد ضحكة الفنانة نبيلة عبيد كعقاب بدلا من أن يقول من هى الفنانة التى لم توفق فى عمليات التجميل.

غداً.. العرض الأول لمسلسل "جمال الحريم" .. تفاصيل

روج الفنان صلاح عبد الله لمسلسله الجديد "جمال الحريم" من خلال نشره صورة من كواليس العمل عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة تويتر"

وعلق صلاح عبد الله على الصورة :" الراجل المفاجأة دا يدعوكم للحكم عليه من خلال #جمال_الحريم ، بُكره ٨م dmc _ ٩م Mbc4 ونشوف سوا #المكتوب"

ويترقب الجمهور العربى خلال أيام قليلة عرض واحد من أهم المسلسلات الدرامية، والتى من المقرر أن تفتح الموسم الشتوى، وهو مسلسل "جمال الحريم" الذى يشارك فيه نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم دينا فؤاد والنجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان أشرف مصيلحى ومن إخراج منال الصيفى، ويعد العمل مختلفا فى الفكرة والشكل والمضمون ويحمل طابع التشويق والإثارة لدراما مغايرة ومختلفة عن السائد.

وتظهر دينا فؤاد خلال أحداث المسلسل بشكل لافت وجذاب، ومميز عن شخصياتها السابقة، إذ بدت فى البرومو الأول للعمل بطبيعتها تارة، وفى شكل فتاة "ملبوسة" تارة أخرى، وظهر إبداعها فى تجسيد الشخصيتين، حيث يأخذ العمل الطابع المختلف فى فكرته وشكله ومضمونه، وأظهرت دينا من خلال البرومو قوة تماسكها وإلمامها بتفاصيل الشخصية، وامتلاكها طاقة تمثيلية رهيبة، وتعبيرها بإبداع فنى مذهل عن تفاصيل شخصياتها سواء وهى فتاة عادية تمارس حياتها، وأيضا وهى "ملبوسة" إذ تتحول عينيها وترتعش وتنقلب وتتحول من شخصية إلى أخرى بشكل مبهر ومختلف.

في عيد ميلادهما | أسرار في حياة ماجدة ذكي وعلا رامي

لفنانة ماجدة ماجدة ذكى

يحل اليوم السبت الموافق 12 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة ماجدة زكي، والتي أتمت عامها الـ 58 وهي شقيقة الممثل ونقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي

انطلقت ماجدة زكي في عالم الفن عام 1978 من خلال مسلسل أحلام الفتى الطائر مع النجم عادل إمام، وقدمت بعدها عشرات الأدوار في السينما والمسرح والتلفزيون.

وكشفت الفنانة ماجدة زكي، سبب عدم ظهورها إعلاميا وذهابها للسعودية، قائلة: "مبحبش اطلع على الشاشة إلا لما أكون مشاركة في موضوع أو عمل درامي أو فني له هدف كبير".

أما عن حياتها الشخصية فقد كشف الفنان كمال ابو رية في لقاء تلفزيوني له عن سبب انفصاله عن ماجدة زكي قائلا:"كانت تساعدني كثيرا و انفصالنا اثر فيّ كثيرا بسبب حبي لـ اولادي و لا يوجد احد معصوم من الخطأ وأنا اخطأت ولكن هي تغيرت كثيرا وشعرت بـأنها ليست هذه الزوجة التي اخترتها في البداية".

يذكر أن اخر أعمال الفنانة ماجدة زكي هو مسلسل "قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ50 حلقة.

العمل من بطولة رانيا فريد شوقي، خالد زكى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

تدور أحداث المسلسل حول قوت (ماجدة زكى) التى تعمل مدرسة، وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب فى حياته؛ بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، وسرعان ما تجد قوت نفسها فى صراع غير محتمل مع أبنائها فى إطار اجتماعى عائلى.

بتاع ستات.. محمود حميدة يرد بقوة على متابع

نشر الفنان محمود حميدة مقطع فيديو لمتابع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث يوجه له تساؤلا وقال : "ليه دايمًا واخدين عنك فكرة أنك بتاع ستات ومن الواضح أن عكس شخصيتك".

ورد محمود حميدة بقوة : "مش فاهم إللي بيسأل السؤال ده ذكر ولا أنثى؟ ولو أنا بتاع ستات هو بتاع إيه؟ مش فاهم السؤال إلا أذا كنت عايز تعمل فضايح أو حاجات زي كده؟ معرفش، ربنا يسترها علينا جميعا".

وكان احتفل الفنان محمود حميدة بعيد ميلاده يوم الاثنين 7 ديسمبر الحالى الذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية على مدار مشواره الفني.

احترف الفنان محمود حميدة، التمثيل منذ الصغر وكان عضوا في فرق التمثيل بالمدرسة بجميع مراحل التعليم.

في عام 1970 التحق بكلية الهندسة واستمر بها 7 سنوات وفشل في دراسة الهندسة ثم غير مساره التعليمي ليلتحق بكلية التجارة، وحرص أيضًا أن يكون عضوًا بفريق التمثيل بالكلية إلى أن أتم دراسته الجامعية.

بعد تخرجه في الجامعة عام 1981 التحق بإحدى الشركات العالمية بإدارة المبيعات وفي نفس الوقت مارس أيضا التمثيل والرقص من خلال فرق الهواة.