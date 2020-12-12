ماجد المصري لـ دوت الخليج: أستعد لتصوير الملك أحمس أواخر ديسمبر

قال الفنان ماجد المصري، إنه يستعد لتصوير أولى مشاهده في مسلسل «الملك أحمس» للعرض في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2021، خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وأضاف ماجد المصري في تصريح خاص لـ "دوت الخليج"، إنه من المنتظر البدء في تصوير مشاهده بالمسلسل في أواخر ديسمبر الجاري؛ ليواصل بذلك نشاطه الفني بعد نجاح مسلسله «الوجه الآخر» الذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه.

جدير بالذكر أن مسلسل «الملك أحمس» بطولة كل من: عمرو يوسف، ماجد المصري، سوسن بدر، محمد علاء، أمينة خليل، محمد فراج، صبا مبارك، ريم مصطفى؛ تأليف: ﺗﺄﻟﻴﻒ: شيرين دياب، وخالد دياب؛ وإخراج: حسين المنباوي.

أما مسلسل «الوجه الآخر» لـ ماجد المصرى، فيشارك في بطولته معه كل من: نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصرى وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.