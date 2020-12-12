بالأسود الأنيق.. ريهام أيمن وشريف رمزي يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء

شاركت الفنانة ريهام أيمن مجموعة صور جديدة من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت "ريهام" بإطلالة جذابة مع زوجها الفنان شريف رمزى على السجادة الحمراء من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، حيث ارتدت فستانًا أسود لامع بقصة بسيطة أبرزت رشاقتها، وظهر شريف رمزى ببدلة كلاسيك انيقة من نفس اللون.

يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، واحتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن.

وحضر شريف رمزي مؤخرًا مهرجان الجونة السينمائي في دورتة الرابعه مع عدد نجوم الفن، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد، سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.

الجدير بالذكر أن الفنانة ريهام أيمن شاركت في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الأول ﺇﺧﺮاﺝ طارق يخلف، مخرج منفذ حسين شوكت، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، بطولة صبا مبارك، رجاء الجداوي، مها أبو عوف، ريهام أيمن، حورية فرغلي، دينا الشربيني.

ويتناول العمل حياة أربع فتيات، ملقيًا الضوء على علاقتهن بأهاليهن وحياتهم الخاصة وأحلامهن وطموحاتهن العملية والشخصية.