"صندوق ذكريات سوسن بدر".. صور نادرة وتعليقات طريفة

سوسن بدر حافظت خلال الفترة الماضية على نشر العديد من الصور القديمة لها في أكثر من مناسبة عائلية أو مع زملائها في الوسط الفني، حيث اعتبرت الفنانة المصرية نشرها لهذه الصور حالة من العودة للذكريات.

سوسن بدر تنشر صورة نادرة من حفل زفاف ابنتها

سوسن بدر نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة نادرة من حفل زفاف ابنتها ياسمين، وسخرت الفنانة المصرية من إطلالتها في الصورة التي وصفتها بأنها تشبه بـ"أم كيم كارداشيان" حسب وصفها، والتي ظهرت فيها وهي ترقص مع علي ابن شقيقها الراحل، وعلقت الفنانة سوسن بدر على الصورة قائلة: "نكمل فقرة الذكريات .. وأنا عامله أم كيم كارداشيان في فرح بنتي ياسمين و برقص مع ابني علي"، الصورة حظت بإعجاب العديد من زملائها في الوسط الفني الذين حرص العديد منهم على التعليق عليها مثل الفنانة سلمى أبو ضيف، وبدرية طلبة، ونهى عابدين. ومي الغيطي، ونسرين إمام.

النجمات يشدن بجمال سوسن بدر في سن الـ18

سوسن بدر تذكرت كذلك في الصور التي نشرتها الفنان المصري الراحل جميل راتب الذي توفي في عام 2018 بعد رحلة فنية طويلة قدم خلالها مجموعة ضخمة من الأفلام والأعمال الدرامية، وقد وصفته سوسن بدر بالفنان الجميل فنا وخلقا فكتبت تعليقا على الصورة التي نشرتها قالت فيه: "من صندوق الذكريات تاني الجميل فناً و خلقاً الله يرحمك يا حبيبي"، سوسن بدر نشرت كذلك صورة لها في عمر الـ18 وعلقت بشكل ساخر عليها قائلة: "الانستجرام و الانفلونسرز و الفاشونيستاز كانوا رايحيين ..احنا كنا راجعيين و لاموأخذه من صندوق الذكريات وأنا عمري ١٨ سنة"، وقد أشادت العديد من النجمات بصورة الفنانة سوسن بدر في هذه المرحلة العمرية، وكان من بينهن الفنانة درة، ورانيا يوسف، وأروى جودة، وعبير صبري، وكارولين عزمي، ونادية الجندي، ونسرين أمين.

ترشيح سوسن بدر لتقديم شخصية الملكة نفرتيتي

سوسن بدر وجهت رسالة شكر لعالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس بعدما أكد في لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أن سوسن بدر دوت الخليج أكثر فنانة مصرية تستطيع أن تقدم شخصية امرأة فرعونية لكونها تشبه الملكة نفرتيتي، وعلقت الفنانة المصرية على ما قاله زاهي حواس فكتبت: "أشكرك دكتور زاهي حواس علي كلامك الجميل .. حضرتك قامة نفخر بها جميعاً على مستوي العالم".

سوسن بدر تستعد خلال الفترة القادمة لعرض أكثر من عمل سينمائي من بينها فيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسني، كما شاركت خلال الفترة الماضية في مجموعة من الأعمال الدرامية من بينها مسلسل "خيط حرير" مع الفنانة مي عز الدين، و"طلقتك نفسي"، و"في كل أسبوع يوم جمعة".