تكريم عاصي الحلاني في حفل توزيع جوائز "نجم العرب" ويشعل الحفل ب"نسائم حرية"

القاهرة - محمد ابراهيم - كرم القائمين علي حفل توزيع جوائز 'نجم العرب' النجم عاصي الحلاني، كأفضل نجم عربي واشعل المسرح بأغنية 'نسائم حرية'.

والجدير بالذكر أن عاصي الحلاني، انتهي من تسجيل أغنية تجمعة مع ابنة تحمل عنوان "حبيبى"، والمقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة بعدما تهدأ الظروف الصعبة التي تمر بها لبنان بسبب الانفجار الذي حدث.

أغنية "حبيبي" التي تجمع عاصي الحلاني ونجله الوليد من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقى، ومن المقرر يتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب ويتم طرحها ضمن ألبومه الجديد.