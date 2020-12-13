الثلاثاء.. الدكتورة رشا سمير تستضيف رانيا المعلم

القاهرة - محمد ابراهيم - الروائية د.رشا سمير تستضيف الناشرة رانيا المعلم مديرة التحرير في دار الساقي اللبنانية للنشر.

تعد دار الساقي واحدة من دور النشر المتميزة التي لها بصمة وإضاءة في تاريخ النشر بلبنان والعالم العربي بأسره.

ناشر حاز على العديد من الجوائز الأدبية الرفيعة، بتقديم أقلام وأعمال متميزة ذات قيمة.

ستضيف الروائية الدكتورة رشا سمير لأول مرة ضمن مبادرة ((كاتبان وكتاب)) ناشرة متحققة في حوار مختلف الأستاذة رانيا المعلم.

تابعونا في بث مباشر على صفحة د.رشا سمير الرسمية.

يوم الثلاثاء الموافق ١٥ ديسمبر الساعة ٧ مساء.