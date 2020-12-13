ماما قوت الجميلة.. سينرجي تهنئ ماجدة زكي بعيد ميلادها

هنّأت شركة سينرجي للإنتاج الفني، الفنانة ماجدة زكي، بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم السبت 12 ديسمبر، إذ نشرت الشركة تغريدة عبر تويتر، كتبت فيها: «تحتفل اليوم ماما قوت الجميلة "ماجدة زكي" بعيد ميلادها كل سنة وانتي طيبة وبخير».

ويوافق اليوم السبت 12 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة ماجدة زكي التي أكملت عامها الـ58، إذ ولدت في مثله عام 1962.