«بيت المسرح» يقدم عروضا على «القومي للمسرح »

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن البيت الفني للمسرح يشارك هذا العام ضمن فعاليات الدورة الـ١٣ للمهرجان القومي للمسرح المصري بـ 5 عروض مسرحية ضمن المسابقة الرسمية، حيث يقدم كل عرض لليلتي عرض بالمجان طبقا لجدول المهرجان الذي ستعلنه ادارة المهرجان خلال أيام ، حيث تم اختيار العروض من قبل لجنة اختيار مستقلة من نقاد متخصصين.

وأضاف "مختار" أن العروض التي تم اختيارها للمشاركة بالمهرجان هي "المتفائل" ، من إنتاج فرقة المسرح القومي، "ظل الحكايات" من إنتاج فرقة مسرح الغد، "حريم النار" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، وعرضي "أفراح القبة" و"البخيل" من إنتاج فرقة مسرح الشباب .

ووجه الفنان إسماعيل مختار الشكر و التقدير لكافة الفنانين بالبيت الفني للمسرح الذي قدموا مستوى متميزا من العروض المسرحية يدعو للفخر على الرغم من الظروف التى يوجهها العالم بسبب جائحة كورونا ، و التي لم تقف حائلا دون تقديم ابداعاتهم الفنية للجمهور .