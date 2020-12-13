«بيت المسرح» يقدم عروضا على «القومي للمسرح »

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن البيت الفني للمسرح يشارك هذا العام ضمن فعاليات الدورة الـ١٣ للمهرجان القومي للمسرح المصري بـ 5 عروض مسرحية ضمن المسابقة الرسمية، حيث يقدم كل عرض لليلتي عرض بالمجان طبقا لجدول المهرجان الذي ستعلنه ادارة المهرجان خلال أيام ، حيث تم اختيار العروض من قبل لجنة اختيار مستقلة من نقاد متخصصين.
وأضاف "مختار" أن العروض التي تم اختيارها للمشاركة بالمهرجان هي "المتفائل" ، من إنتاج فرقة المسرح القومي، "ظل الحكايات" من إنتاج فرقة مسرح الغد، "حريم النار" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، وعرضي "أفراح القبة" و"البخيل" من إنتاج فرقة مسرح الشباب .
ووجه الفنان إسماعيل مختار الشكر و التقدير لكافة الفنانين بالبيت الفني للمسرح الذي قدموا مستوى متميزا من العروض المسرحية يدعو للفخر على الرغم من الظروف التى يوجهها العالم بسبب جائحة كورونا ، و التي لم تقف حائلا دون تقديم ابداعاتهم الفنية للجمهور .
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