هشام جمال: أتعاون مع دنيا سمير غانم في عمل درامي رمضان المقبل

قال الفنان هشام جمال، إنه يغنى ويألف ويخرج ويعمل بالمونتاج أيضًا، مشيرا إلى أن هناك مسلسلا جديدا يتم التجهيز له في رمضان بطولة دنيا سمير غانم.
وأضاف هشام خلال لقائه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أنه يصور حاليا مسلسلا، وهو مشارك في تمثيله اسمه "في بيتنا ربوت" بطولة شيماء سيف و عمرو وهبة و الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، وخلال أيام هننتهى من المونتاج ، وسوف يتم عرضه خلال شهر تقريبا على احد القنوات و هو قالب كوميدى بين شيماء سيف وعمرو وهبة.
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