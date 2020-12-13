هشام جمال: أصعب لحن قدمته كان لـ دنيا سمير غانم

قال الفنان هشام جمال ان اصعب لحن قدمه كان خاص بأغنية حكاية واحدة لدنيا سمير غانم في فيلم هيبتا ، لان الاغنية فيها أكثر من حالة ومشاعر كثيرة.

وأضاف هشام خلال لقائه مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة: "دائما عندما أقدم لحن لتتر مسلسل لا انتهي منه في المرة الاولي ولكني استغرق من ٦ الي ٧ مرات.

وتابع هشامك لحن ارسم قلب وقصة شتا اسرع الألحان اللى عملتها.. ارسم قلب عملته وانا قاعد على كافيه بعد ما بعته ليا امير طعيمه واتغنى زى ما لحنته من اول مرة".

وعلى الجانب الاخر حقق هشام جمال امنية الطفلة رحمة التي استضافها الاعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس في حلقة امس ، و طلبت ان تغنى معه .

وقام هشام بالغناء معها اغنية مسلسل لفهة وسط سعادة غامرة لرحمة، كما وعدها بانها ستكون مع فرقة وندرز في الحفلة القادمة.