سمير غانم: رامي رضوان برنس وحسن الرداد يتحط على الجرح يطيب.. فيديو

قال الفنان سمير غانم، إنه لم يجبر ابنتيه دنيا وإيمي على دخول مجال الفن، مضيفا أن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، شخصيتها طيبة جدا .

وأضاف سمير غانم في لقائه على برنامج "السيرة" والمذاع عبر قناة "دي إم سي: زوجتي دلال عبد العزيز اعرف عيوبي جيدا.. وإنجاب البنات جميل.. خلفة البنات تجنن ومكنش نفسي في ولد أوي".

وأشار إلى أنه ابنته دنيا سمير غانم، تشبه دماغ أبيها، كما أن ابنته إيمي، لديها دماغ أبيها وأمها، منوها أن حفيدته "كايلا" ابنة الفنانة دنيا غانم، خطفت قلبه.

واكد أن رامي رضوان هو البرنس، كما أن حسن الرداد، لا يوجد فيه عيوب ويوضع على الجرح يطيب.

سمير غانم يروي تفاصيل طفولته وعلاقته بوالده