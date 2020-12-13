وفاة فنانة شهيرة بعد صراع طويل مع الزهايمر

القاهرة - محمد ابراهيم - توفيت الممثلة البريطانية باربرا وندسور، بعد صراع طويل مع مرض ألزهايمر، عن عمر ناهز 83 عاما.

وأعلن زوج الممثلة، سكوت ميتشل، عن النبأ في وقت مبكر اليوم الجمعة 11 ديسمبر، قائلا إنها "أفضل صديقة له ورفيقته الروحية" وافتها المنية بسلام في دار للرعاية بلندن في الساعة 8.35 مساء الخميس 10 ديسمبر.

وقال إن الأسابيع الأخيرة لزوجته كانت "نموذجية للطريقة التي تعيش بها حياتها" و"مليئة بروح الدعابة والدراما والروح القتالية حتى النهاية".

وحظيت الراحلة بملايين المعجبين طوال مسيرتها المهنية التي استمرت أكثر من 60 عاما، بفضل أدوارها التي تجسد شخصيات تحب المرح والضحك.