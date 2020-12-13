من أساطير الموسيقى.. وفاة تشارلي برايد بـ فيروس كورونا

رحل عن عالمنا تشارلي برايد احد اساطير موسيقى الريف، في دالاس تكساس عن عمر يناهز 86، وارجع سبب الوفاة الي مضاعفات فيروس كورونا.
حصل برايد علي جوائز عديدة في أعوام 1971، و 1973 و 1974 منها جائزة موسيقى الريف، قدم إرثًا ضخما خلال مشواره الفني، وكان برايد الفنان الأكثر مبيعًا وسط ابناء جيله.
ولد تشارلي فرانك برايد في 18 مارس 1934 في سليدج ، ميسيسيبي. وعمل كطفل في قطف القطن مع والده، ووفر 10 دولارات لشراء جيتار لتحقيق حلمة في العزف، وكانت والدته تدعمه في كل خطواته.
وتزوج برايد عام 1956 وأنجب 3 أبناء، هم كريج وديون، وأنجيلا ويعيشون حاليا في دالاس، بتكساس.
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