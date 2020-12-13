نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور اللبنانية تروج لمسلسل "جمال الحريم" بصورة من كواليس العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة نور اللبنانية جمهورها بصورة من كواليس مسلسلها الجديد "جمال الحريم" ، نشرت نور صورة لها من كواليس المسلسل ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت نور على الصورة قائله: "من كواليس مسلسل جمال الحريم هستني رأيكم في أول حلقة النهاردة الساعة 8 على dmc ، الساعة 9 على mbc4".

مسلسل"جمال الحريم"مأخوذ عن قصص حقيقية لحكايات الدجل والشعوذة، وهو من إخراج منال الصيفي، ومن تأليف سوسن عامر،وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

والمسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو بطولة خالد سليم، نوراللبنانية، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، علاء عرفة، رنا رئيس، هدى الأتربي.

والجدير بالذكر أن نور اللبنانية شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"البرنس" وهو بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، سلوى عثمان، ريم سامي، عبد العزيز مخيون، إدوارد، ريم سامي، أحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.