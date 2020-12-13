عمرو دياب بدون دينا الشربيني للمرة الثالثة في حفلاته رغم حضور أصدقائهما النجوم..بالصور

عمرو دياب ودينا الشربيني عادا لإثارة التساؤلات حول انفصالهما بعد ظهور الهضبة بمفردة في حفله الخاص الأخير في القاهرة، رغم حضور عدد من أصدقائهما النجوم.

عمرو دياب يظهر للمرة الثالثة بدون دينا الشربيني

وأحيى عمرو دياب حفلاً غنائياً خاصاً أمس في قصر عابدين بالقاهرة، والذي حضره عدد من النجوم مثل الفنان أحمد فهمي وآسر ياسين والمذيعة شيريهان أبو الحسن والمنتج جمال العدل وغيرهم من نجوم الإعلام والمجتمع، وأثار عمرو دياب التساؤلات في الحفل بسبب ظهوره بدون دينا الشربيني والتي تتواجد معه في معظم حفلاته خاصة حفلاته الخاصة التي يتواجد بها أصدقائهما النجوم.

هل بات انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني واقعاً؟

وتعتبر تلك المرة الثالثة التي يظهر بها عمرو دياب في حفلاته بدون دينا الشربيني، على غير عادتهما، وذلك من بعد آخر ظهور لهما في حفل ختام مهرجان الجونة منذ ما يقارب شهرين، وانطلقت بعدها شائعات وأخبار انفصالهما وخلافاتهما، وظهر بعدها عمرو دياب بحفل في القاهرة بدون دينا الشربيني، بالإضافة إلى حفل زفاف أحد أصدقائهما والذي غابت عنه دينا الشربيني أيضاً.

وتزايدت الأخبار والتكهنات حول انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني خاصة بعد تدخل عدد من الفنانين في التعليق على هذا الأمر، وهو ما جعل الجمهور يعتقد ان انفصالهما بات أمر واقع، وفي نفس الوقت لم تنشر دينا الشربيني أي تدوينات أو صور جديدة منذ ذلك الوقت، ولم تحذف صورها مع الهضبة، وتجاهلت نشر آخر أخبارها الفنية وعلى رأسها بوستر فيلمها الجديد "ثانية واحدة" مع مصطفى خاطر.

عمرو دياب يشوق الجمهور لألبومه الجديد

وأثار اختفاء دينا الشربيني من السوشيال ميديا وكذلك حفلات عمرو دياب، بالإضافة إلى غيابها عن مهرجان القاهرة السينمائي المزيد من التساؤلات حول انفصالها عن عمرو دياب، والذي واصل أنشطته الفنية في الفترة الأخيرة وعلى رأسها إعلانه عن التجهيز لألبوم جديد من المتوقع ان يطرح في بداية العام المقبل، ونشر بياناً في الأيام الأخيرة نفى به وجود أي معلومات عن الألبوم في الفترة الحالية لعدم استقراره على الأعمال النهائية به، وذلك بعد طرحه ألبوم "سهران" في بداية العام الحالي.