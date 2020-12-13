فيديو عبد الله بهمن يكشف حقيقة حبسه لمدة عامين في قضية سب وقذف

عبد الله بهمن الفنان الكويتي أقلق متابعيه بعدما تداولت أنباء حول صدور حكم بحبسه لمدة عامين في قضية اتهامه بسب وقذف، وهو ما جعله بنشر فيديو أوضح به حقيقة الحكم.

أول رد من عبد الله بهمن على أخبار حبسه

وتداولت أخبار حول صدور حكم قضائي بحبس الفنان الكويتي عبد الله بهمن لمدة عامين مع الشغل، وهو ما أقلق الجمهور عليه، ودفعه لنشر فيديو أوضح به حقيقة الأمر، وقال في الفيديو إنه تلقى هذه الأخبار بالضحك، وأضاف إن علاقته بالمدعية طيبة رغم القضية بينهما، وكشف أن الحكم في الأول في القضية كان عدم النطق بالعقاب، ولا يزال هناك استئناف.

وأضاف عبد الله بهمن إنه لا يدري كيف خرجت هذه الأخبار، وربما ورائها بعض الكارهين لوجوده ونجاحه، وأكد إنه موجود وبخير وأمور حياته جيدة، وذلك بفضل دعوات والدته، ونشر فيديوهات أخرى له في منزله، تحدث بها عن ابنته الجديدة، وسعادته باستقبالها وطمأن الجمهور على حالته النفسية وسخر من تداول أخبار حبسه، وقال إن من أطلق الشائعة أسدى إليه خدمة بسبب تلقيه مكالمات من الجميع للاطمئنان عليه ومساندته.

عبد الله بهمن يكشف حقيقة صدور حكم بحبسه لعامين

ونشر عبد الله بهمن تغريدة أخرى لنفي أخبار حبسه لمدة عامين مع الشغل، وذكر بها التفاصيل القانونية على لسان محاميه، وقال:" غير صحيح ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصدور حكم حبس الفنان عبد الله بهمن سنتين مع الشغل والنفاذ.. الحكم هو امتناع عن النطق بالعقاب أمام محكمة أول درجة وقد تم الطعن أمام محكمة الاستئناف للنظر فيها.. متوقفة لحين تحديد جلسة وتقديم الدفاع".

عبد الله بهمن يرزق بابنته "مريم"

وكان عبد الله بهمن قد رزق منذ أيام بابنته مريم وذلك بعد مرور عام ونصف من زواجه للمرة الثالثة، ونشر صورة له وهو يحمل ابنته بعد ولادتها وعلق قائلاً : "الْحَمْدُ للَّهِ الذِي بِنِعْمَتهِ تتِمُّ الصّالِحَات.. رَبِّ أوْزِعْنِي أنْ أشْكُرَ نِعْمَتكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَي.. ‏بفضل من الله تعالى ومنّه، وكرمه رزقني الله بـمولودة.. ‏أسأل الله أن يصلحها ويبارك فيها وأن ينبتها النبات الحسن.. جات مريم وسال النور من قلب أبوها.. لين صاروا بنات الأرض في عيونهْ مريم".