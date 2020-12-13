رامي عياش ينتقد أداء أبطال مسلسل "الهيبة-الرد": "نادين نجيم مطبوعة بعقول الناس"

رامي عياش صدم جمهور مسلسل "الهيبة" اليوم بعد نشره تغريدة مثيرة للجدل عن أداء بعض ممثلي المسلسل في "الهيبة- الرد" وذلك بمناسبة عرض الحلقة الأخيرة منذ أيام.

تغريدة مثيرة للجدل لرامي عياش عن "الهيبة- الرد"

وأثار الفنان رامي عياش الجدل على موقع تويتر اليوم، بعد نشره تغريدة علق بها على ردود الفعل على مسلسل "الهيبة- الرد" لتيم حسن، بعد انتهاء عرضه مؤخراً، وفاجأ رامي عياش الجمهور بانتقاده أداء بعض الممثلين رغم إشادته بانتاج المسلسل وببطله تيم حسن، وقال في تغريدته:" بسمع بكل الوطن العربي عن نجاح الهيبة، وللأسف ما قدرت تابعو..والكل عم يحكوا أنه بعض الممثلين الذكور يصبحون هزيلين في التمثيل امام تيم حسن، وأحيانا غير مرئيين..".

هجوم على رامي عياش بسبب "الهيبة" ونادين نجيم

ومما زاد من الجدل الذي أثاره رامي عياش في تغريدته، إشارته إلى الفنانة نادين نسيب نجيم بطلة الجزء الأول من المسلسل، وقال في ختام تغريدته إنها ما تزال مؤثرة وموجودة في عقل الجمهور، وقال:" وقديش بعدها مطبوعة نادين نجيم بعقول الناس..فخور بهذا الإنتاج اللبناني الصبّاحي العالمي..مبروك".

وتلقى رامي عياش هجوم كبير على موقع تويتر بعد نشره التغريدة، وطالبه البعض بالتراجع عنها، في حين دافع البعض عنه بحجة إنه قصد الإشادة بأداء تيم حسن ولكن خانه التعبير في وصف أداء بقية الممثلين، واتهمه البعض بالتلميح إلى الفنان عادل كرم المشارك في المسلسل، وانتقاد أدائه التمثيلي بالعمل، وكذلك اتهمه الجمهور بتجاهل أداء عدد كبير من نجوم المسلسل وأبرزهم الفنانة منى واصف، بالإضافة إلى هجوم آخرين عليه بسبب إشادة بنادين نجيم بطلة الجزء الأول.

تيم حسن يحتفل بانتهاء عرض مسلسل "الهيبة- الرد"

وتجاهل الفنان تيم حسن وأبطال مسلسل "الهيبة- الرد" التعليق أو الرد على تغريدة رامي عياش، وتبادلوا رسائل التهنئة بعد انتهاء عرض المسلسل، وأعاد تيم حسن عدة رسائل من الجمهور تشيد بالمسلسل وبالجزء الرابع منه، وشوق الجمهور إلى أحداث الجزء الخامس من العمل والمقرر تقديمها في موسم رمضان 2021، وروج إلى أعماله الجديدة وعلى رأسها مسلسل "العميد" والذي سيعرض تلفزيونيا بعد عرضه على تطبيق "شاهد"، بالإضافة إلى مسلسل "أنا" الذي يصوره تيم حسن هذه الأيام.