حفل شعري غنائي في ساقية الصاوي اليوم.. تفاصيل

تستقبل ساقية الصاوى حفل شعرى غنائى اليوم الاحد الساعة السادسة مساءً لـ محمد دنيال وكريم حسن.

كريم حسن بدأ في كتاباته في عام 2010 له ديوان بعنوان (خريف العمر ) وسوف يتواجد الديوان ورقيًا في معرض الكتاب القادم.

كما قام بعدة حفلات في المعهد العالي للدراسات النوعيه بالهرم ونادي الاهرام للفروسيه ومركز الربع الثقافي، كما شارك في العديد من مسابقات لوزارة التعليم العالي وحصل علي مراكز متقدمه في جميع المسابقات التي شارك بها.

الشاعر محمد دانيال بدأ مشوار الشعر عام ٢٠١٦ لديه ديوانين pdf ( غير قابل للمزيكا .. قهوة دمع تقيل قام بعدد من الحفلات على مستوى الجمهورية.

واحيت كوكب الشرق أم كلثوم أخر حفل قدمت فيه اغنية الحب كدة، وللصبر حدود، فى إطار مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" الذى يقدمه مسرح الساقية للعرائس.

تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل شهر.

واستقبلت ساقية الصاوى حفل لعازف الكمان الموهوب ذو الجماهيرية الكبيرة "عزمى" على مسرحها الحكمة بحضور كامل العدد مع تطبيق كافة قواعد التباعد الاجتماعى، وشاركه فى الحفل الفريق الموسيقى الخاص به "الكيان".

وبتصفيق كبير وترحيب استقبل الجمهور عزمى الذى قدّم لهم التحية وكذلك للفريق، مجموعة من المقطوعات الموسيقية الشهيرة لعبها عزمى على الكمان مع فرقته ومنها "ميدلى سيد درويش، ميدلى عمرو دياب، بالبنط العريض، أما براوة، حارة السقايين، وغيرها.

ولد عزمي في 8 نوفمبر 1987 ، القاهرة مصر خريج المعهد العالي للمعهد الموسيقي. في البداية ، قام بالعزف على فرق الكمان والموسيقى ، بالإضافة إلى متابعة مجموعة متنوعة من مشاريع الموسيقى والفن والأداء ، الجاز والمترو في القاهرة ثم انتقل أكثر نحو الكمان الكهربائي الذي بدأ في علاقة خاصة من العاطفة بينهما، التي أنتجت الكثير من المقطوعات الموسيقية ذات مغزى.

كانت ساقية الصاوي أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وتم تجهيز قاعة النهر بالساقية لاستقبال الحفلات بنظام 25% حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص والآخر.

يذكر أن وزارة الثقافة حددت عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعاتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الالتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الإجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد .